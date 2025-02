Una donna di 74 anni, residente nella provincia di Viterbo, è morta nella notte tra il 13 e il 14 febbraio in una clinica di Siena, Rugani hospital, poche ora dopo essere stata sottoposta a un intervento programmato alla schiena. Si apprende da una nota diffusa ieri, 15 febbraio, dove il Rugani hospital, dopo aver espresso cordoglio ai familiari della paziente, spiega che le cause sono ancora da accertare e che la struttura «ha immediatamente attivato tutte le procedure interne per fare chiarezza sul decesso occorso post intervento, richiedendo l'esame autoptico».

L'amministratore delegato della clinica privata, Maria Paolo Potecchi, ha riferito che la paziente «sottoposta a un intervento di routine alla schiena, non presentava criticità preoperatorie e rientrava in reparto vigile. Il decorso post-operatorio non aveva evidenziato alcuna criticità evidente, che facesse presagire un'evoluzione infausta».

La donna aveva svolto tutti gli esami della preospedalizzazione un mese fa, necessari prima dell'intervento di artrodesi sulla colonna vertebrale programmato per giovedì e dalle visite e esami non erano risultate patologie pregresse o co-morbilità.

Il 13 febbraio il ricovero a Rugani Hospital e nel pomeriggio l'intervento, durato appena un'ora e in anestesia totale. Intorno alle 20 la paziente è uscita dalla sala operatoria e ha parlato con i familiari. Tutto nella normalità. Alle 5 poi di venerdì mattina, durante un controllo, l'infermiere ha trovato la donna priva di vita.

La famiglia ha manifestato intenzione di presentare denuncia ai carabinieri per capire cosa sia accaduto. «Massima trasparenza e rigore guideranno ogni accertamento, così come massima è la fiducia nei nostri medici e professionisti» si spiega ancora da Rugani hospital.

