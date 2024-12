CERVETERI – La notizia era nell’aria e l’ufficialità è arrivata in queste ore: Cinzia Luchetti resta alla guida della Polizia locale di Cerveteri. È in carica da aprile 2019 nominata dall’ex sindaco Alessio Pascucci e la scadenza era prevista per il 31 dicembre 2023. La scelta di confermare il commissario capo della municipale in carica è arrivata con il decreto sindacale del 4 gennaio, il primo del 2024. Non c’è una data prossima di scadenza visto che il comune etrusco dovrà formulare un nuovo bando per la riformulazione delle posizioni organizzative.

Sono attualmente 21 gli agenti a disposizione di Cinzia Luchetti dopo le ultime assunzioni messe in atto dalla macchina amministrativa. I sindacati invece continuano a chiedere ulteriori innesti per un territorio davvero complicato da gestire.

