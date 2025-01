CERVETERI – Virtualmente ci sono 900 mila euro da riscuotere ma finora il Comune ne ha incassati circa la metà. Sono i soldi delle sanzioni relative al codice della strada notificate sia dagli agenti della Polizia Municipale di via Friuli che dai quattro T-Red al semaforo installati sull’Aurelia. Ciò che manca è stato inserito nel capitolo dei crediti. Elenco per altro che è stato trasmesso già al Servizio di programmazione economico che procederà a ricontattare chi ancora non ha provveduto a saldare il suo conto. Tutto è riportato in una determina dirigenziale del comune di Cerveteri pubblicata sull’Albo pretorio. Le multe riguardano i parcheggi in divieti di sosta o di fronte ai passi carrabili e soprattutto si parla dei “flash” dei T-Red. In un solo anno i quattro dispositivi hanno fabbricato ben 5mila contravvenzioni alle quali dovranno essere sommate quelle degli ultimi mesi. Da una parte dunque si fanno i conti su quanto ammontano i proventi, dall’altra ci sono le stime sul futuro. Entro il 2027, sempre formulando una media degli ultimi anni, il Granarone potrà incassare dalle contravvenzioni quasi 3 milioni di euro. Più di 600mila euro – è quanto emerso in un’altra delibera di Giunta risalente al mese di dicembre – verranno dirottati per la sicurezza stradale. Dossi, incroci pericolosi, dissuasori di velocità. Sono tante le richieste di cittadini, associazioni e comitati di zona, soprattutto nelle aree periferiche. Le varie voci sono state messe nero su bianco su documento programmatico dei prossimi 3 anni. Oltre 150mila saranno riservati alla sostituzione e all’ammodernamento e messa a norma della segnaletica stradale sul territorio etrusco. Stessi numeri praticamente per il controllo e l’accertamento delle violazioni in merito alla circolazione stradale anche con l’acquisto, se necessario, di mezzi e attrezzature come ad esempio dei velox mobili. La metà, 300mila euro, il comune cerveterano lo impiegherà per la manutenzione delle strade, quelle di proprietà naturalmente, posizionando anche delle barriere a bordo della carreggiata. Contributo economico per il piano del traffico di Cerveteri, per migliorare la sicurezza degli utenti più deboli: bambini, anziani, ciclisti, disabili e pedoni. Altro tema caldo è l’assunzione degli agenti stagionali che in genere riguarda il periodo estivo quando raddoppia la popolazione e si devono affrontare i nodi della costa e dei turisti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA