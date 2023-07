LADISPOLI – Tornano i pattuglioni della polizia all’ingresso della città e nei punti nevralgici, tra cui la stazione ferroviaria. Quasi 200 persone le controllate in una giornata dagli agenti del commissariato di via Vilnius. Nel bilancio una denuncia per guida in stato di ebbrezza mentre un giovane è stato segnalato amministrativamente per uso di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno anche elevato nove verbali relativi al codice della strada e posto sotto sequestro due vetture. Controlli scattati anche nei locali della città e il titolare in un caso è stato multato per aver venduto alcol a minorenni. Un tema molto sentito questo e che porterà gli investigatori a nuove ispezioni durante la stagione estiva.

