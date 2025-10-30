CERVETERI – Mozione di sfiducia respinta. Come nelle previsioni della vigilia, soltanto 11 consiglieri comunali l’hanno sottoscritta nel tentativo di far cadere la giunta guidata da Elena Gubetti, primo cittadino dal 2022. Gianluca Paolacci, Lamberto Ramazzotti, Salvatore Orsomando, Wilma Pavin, Emanuele Vecchiotti, Luca Piergentili, Luigino Bucchi, Alessandro Fondate, Federico Salamone, Laura Mundula e Alessio Vito Lasorella gli 11 ad alzare la mano. Dodici invece i consiglieri contrari. La sindaca si è astenuta mentre era assente, ed era prevedibile anche questo, Nicolò Accardo, consigliere comunale di Noi Moderati.