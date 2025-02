CIVITAVECCHIA – I cittadini tornano nuovamente a segnalare alle autorità il disagio e i problemi che crea la cosiddetta “Movida notturna”, soprattutto nel centro storico.

«Questa volta è la nostra amata Piazza Leandra che è stata oggetto di un nuovo esposto presentato dal “Comitato centro Storico Piazza Saffi e Leandra” nel quale I residenti – spiegagno dal Comitato – denunciano il disturbo della quiete pubblica dovuto all’assembramento di centinaia di persone presso un noto locale che somministra in particolare alcolici soprattutto nel fine settimana e fino a tarda ora. Musica, schiamazzi, urla, ubriachezza molesta, fischi, canti nuocciono al riposo e alla salute dei residenti, creano problemi di sicurezza pubblica. Inoltre al mattino l’intero centro storico vive il risveglio nella sporcizia e degrado: Bicchieri, bottiglie rotte, graffiti, danneggiamenti, vomito e urina sono il regalo alla città di queste notti da sballo. I Residenti anche di altri quartieri coinvolti (Pirgo, Ghetto, Via Montegrappa) chiedono da tempo a suon di denunce, esposti, e petizioni l’intervento del Sindaco e delle autorità perché questo scempio finisca anche per rispetto della maggior parte dei ristoratori che lavorano seguendo le regole e il convivere civile che è alla base di ogni comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA