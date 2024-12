Ancora un salvataggio da parte della motovedetta dai carabinieri nelle acque del lago di Bolsena. Solo qualche giorno fa l’ultimo intervento della motovedetta, quando un turista, intento a praticare sci d’acqua, dopo una rovinosa caduta in acqua, è stato tratto in salvo dai carabinieri e riportato a riva. Nella tarda mattina di domenica l’equipaggio del Battello Cc n 205 in dotazione alla Compagnia carabinieri di Montefiascone e dislocato in Bolsena, allertato dalla centrale operativa è intervenuto poiché nelle acque del lago di Bolsena vi era un motoscafo in avaria, rimasto alla deriva. L’equipaggio si è adoperato da subito mettendosi alla ricerca del motoscafo che è stato raggiunto nelle acque antistanti l’isola Bisentina nel comune di Capodimonte. Da subito sono state poste in essere da parte dei militari verifiche per rimettere in efficienza l’imbarcazione, ma constatato che il danno non era immediatamente riparabile, la stessa con a bordo un italiano 49 enne residente a Terni e suo figlio di anni 10, è stata trainata e riportata al porto di Bolsena. Entrambi i malcapitati, in buone condizioni di salute nonostante il caldo estremo, non hanno necessitato di cure mediche ma sono stati rinfrescati.