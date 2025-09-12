Si è spento Luigi De Luca, ex sindaco di Bassano Romano Luigi De Luca.

Medico di famiglia, dal 2006 al 2011 aveva ricoperto la carica di primo cittadino.

A dare la notizia della morte e a ricordarlo è l’amministrazione comunale di Bassano Romano.

“L’amministrazione comunale si stringe intorno alla famiglia De Luca per la scomparsa del caro Luigi - scrive nella propria pagina Facebook - Storico medico di famiglia del paese, viene ricordato da tutti per la sua enorme generosità e disponibilità in particolare nei confronti delle persone più fragili. Dal 2006 al 2011 ha svolto il suo impegno pubblico anche ricoprendo la carica di sindaco e, nei successivi 5 anni, membro del consiglio comunale.

La cittadinanza tutta saluta con affetto un uomo buono, generoso ed altruista - prosegue - che non si è mai risparmiato per aiutare le persone, praticando i valori della fratellanza e del vero impegno di prossimità.

L’amministrazione comunale invia un particolare abbraccio alla figlia Francesca, attuale componente del consiglio comunale”.