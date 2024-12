CORCHIANO - L’ennesimo lutto colpisce una comunità della Tuscia.

Dopo la tragedia a Bassano Romano, dove una ragazza di soli 17 anni è morta a causa di una malattia, a Corchiano si svolgeranno oggi i funerali dello chef Alessandro Montico, morto a soli 45 anni. Una notizia dolorosissima per il paese, dove Alessandro Montico era molto conosciuto e stimato. Nel corso della sua carriera, ha lavorato come sous chef, e lo ha fatto anche sulle navi in giro per il mondo. Quella per la cucina è sempre stata una sua passione, poi diventata una professione dopo gli studi all'istituto Alberghiero.

La comunità di Corchiano in queste ore si è stretta intorno alla famiglia e agli amici. «Sono rimasta scioccata, non ho parole». «Non posso crederci». Lo scrivono Cinzia ed Eliana sul profilo Facebook della sorella Rosanna, esprimendo il proprio cordoglio. Alessandro lascia anche il padre.

