L’Associazione ex Facchini di Santa Rosa e il Sodalizio Facchini di Santa Rosa piangono la scomparsa di Franco Camilli, facchino del Volo d’angeli per oltre un ventennio, padre del Facchino Alessandro e nonno del Facchino Simone.

«Del caro Franco – scrive il Sodalizio sui social – coriaceo ciuffo in quinta fila, si ricordano le grandi doti umane di marito, padre e nonno, unitamente ad una grande devozione per la nostra Rosina pari alla sua tenacia sotto la trave. In questo momento di profonda afflizione i Facchini tutti esprimono la più commossa vicinanza e si stringono attorno alla moglie Gina, al figlio Alessandro, alla nuora Laura, ai nipoti Simone e Beatrice, a tutti i famigliari».

I funerali si terranno domani alle 14.30 presso la Chiesa di Sant’Antonio a Vitorchiano.