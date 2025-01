TARQUINIA - La comunità di Tarquinia è scossa dalla notizia della scomparsa di Diana Benedetti, madre del consigliere dell'Università Agraria Ascenzio Benedetti.

La morte della signora Diana, che ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia e nella comunità, è stata accolta con grande tristezza da tutti coloro che la conoscevano.

Il circolo di Fratelli d’Italia di Tarquinia ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la propria solidarietà al consigliere Benedetti e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Con una nota ufficiale, firmata dal partito, si legge: «Il circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia si unisce al dolore del consigliere dell’Università Agraria, Ascenzio Benedetti, per la perdita della madre Diana. Tutta la comunità di Fratelli d’Italia, in questo momento difficile, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Benedetti», conclude la nota.