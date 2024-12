ALLUMIERE - Alfredo Moraldi resta al comando della Contrada Polveriera. Gianpiero Regnani vicepresidente. Lo scorso 25 ottobre si è tenuta nel quartiere generale della Contrada rossoblu l’assemblea generale per il consueto rinnovo biennale delle cariche. Visto l'ottimo lavoro svolto, i contradaioli della Polveriera hanno riconfermato presidente Alfredo Moraldi già eletto nel 2022 con all’attivo il Palio vinto nel 2023. «Ringrazio i membri uscenti del direttivo per tutto l’ottimo lavoro svolto in questi anni», ha commentato il riconfermato presidente della Polveriera rivolgendosi anche agli «“storici” che per impegni non hanno potuto rinnovare la loro permanenza, ma che continueranno a lavorare sodo anche al di fuori del direttivo». E poi il benvenuto ai «“nuovi” innesti: lo metto tra virgolette perchè sono felice di annunciare con piacere che sono entrati a far parte della dirigenza membri di tutte le fasce d’età. Tra le new entries anche alcuni ragazzi giovani: con loro gettiamo le basi per il futuro della nostra amata Contrada. Sono nel direttivo contradaioli che ne hanno già fatto parte in passato e che, sicuramente, sapranno con sapienza stare alla testa della Contrada. Siamo tanti e per questo possiamo dividerci i compiti e le responsabilità a 360 gradi. Continuaiamo sulla strada intrapresa che ci ha portato a ottimi risultati in questi anni e siamo più agguerriti che mai». Tra i nuovi componenti spicca di certo Augusto Superchi che per anni nella Contrada Polveriera ha curato e allenato gli asini e preparato i fantini. Negli ultimi anni è stato “assente”per la delega al Palio che gli era stata conferita dal sindaco. Superchi ha svolto in maniera egregia il suo ruolo al servizio del Palio ma alla fine ha prevalso il cuore.

Del nuovo direttivo fanno parte anche Marcello Sfascia e un gruppo eccezionale di donne forti, intelligenti, cresciute in Contrada e sempre molte attive: Lara Sgamma, Veronica Ceccarelli, Simona Superchi, Giorgia Piroli, Ilaria Graziani, Diletta Del Frate, Vittoria Barba.

Le cariche sono state assegnate durante l'assemblea; oltre al presidente Moraldi e al vicepresidente Regnani è stato eletto cassiere Pierpaolo Ravaioli (coadiuvato da Roberta Braccini); segretaria Alessandra Carminelli, responsabile della scuderia Mirko Spagnoli; responsabile degli sbandieratori Alessio Bastianini; responsabili del corteo storico due veterane che in questi anni hanno lavorato sodo e sono già all'opera per il corteo storico del Palio delle Contrade: Serena Pomponi e Roberta Braccini.

Tutti i settori (scuderia, sbandieratori, corteo storico con le eccezionali sarte rossoblu) sono già al lavoro. Intanto fervono le attività per tutte le iniziative e gli eventi portati avanti dalla Polveriera. Per il 7 e 8 dicembre patron Alfredo Moraldi invita a partecipare al bellissimo weekend in programma a Gaeta per assistere al meraviglioso spettacolo: “Favole di luce”. Il costo è di 140euro per gli adulti; 95euro per bambini dai 3 ai 12 anni; gratis per i bambini dai 0 ai 3 anni. Il prezzo include viaggio in pullman andata e ritorno; guida privata per visitare Gaeta e la montagna spaccata; una notte in Hotel (con colazione inclusa). L’hotel è munito di SPA, per chi volesse usufruirne (il costo della Spa non è incluso nel prezzo). Il pranzo della domenica sarà a base di pesce. Per informazioni e prenotazioni chiamare Serena 3404127184 o Roberta 3206039116. In questi giorni poi i rossoblu sono in lutto per la scomparsa di un contradaiolo. «La Storica Contrada Polveriera si unisce al dolore per la scomparsa di Claudio Pennesi, detto Tano, storico contradaiolo. Le più sentite condoglianze alla fafamiglia. Riposa in pace».

