I carabinieri della Stazione di Monterosi, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma – ufficio esecuzioni penali, hanno tratto in arresto un 49enne del luogo, separato, disoccupato, che dovrà scontare una pena complessiva di 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, già arrestato nel 2019 per spaccio di stupefacenti, era stato fermato nel 2022 all’aeroporto di Fiumicino mentre rientrava dal Sudamerica con al seguito 3 flaconi di cocaina liquida, da lavorare successivamente ma era stato sorpreso ai controlli doganali e tratto conseguentemente in arresto.