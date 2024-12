MONTALTO - Da oggi a domenica 25 il centro storico di Montalto si animerà di spettacoli, arte, musica in occasione del festival “Montalto tra le mura”. Tutto alla luce delle candele nel percorso espositivo lungo le vie e le piazze all’interno delle antiche mura del centro storico. Sarà anche l’occasione per partecipare al contest fotografico ispirato al tema del percorso: La Divina Commedia. Inoltre sarà possibile ammirare la mostra di Bruno Pellegrino esposta all’interno del palazzo comunale. In occasione dell'evento il corpo di Polizia locale ha emesso l'ordinanza n. 106 del 21-08-2024 riguardo alle modifiche temporanee alla viabilità. Divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli dalle 18 del 22 agosto su: via Umberto I; Piazza Unità Italiana; Va del Castello; Via della Volta Buia; Via delle Casacce; Via dell’Ospizio; Vicolo del Computista; Via della Rimessa; Piazza Pian di Rocca; Piazza F. Guglielmi. Divieto di transito e sosta a tutte le categorie di veicoli dalle 7 del 23 agosto fino al termine dell’evento e al ripristino dello stato dei luoghi, su: Viale Garibaldi, dall'intersezione con P.le Gravisca fino ex marmista compresa area ex attività di Musto; su tutto il resto del centro storico ricompreso all’interno delle mura. Spostamento temporaneo di due parcheggi per disabili che si trovano su piazza della Vittoria su piazza Pian di Rocca. Apertura a doppio senso di marcia di Via Soldatelli esclusivamente per i mezzi di servizio pubblico e di soccorso. Apertura a doppio senso di circolazione Circonvallazione Vulci dai bagni pubblici fino arco porticina. Istituzione di un’area temporanea riservata alla sosta dei residenti nel centro storico all’interno del parcheggio di Piazzale Gravisca, area delimitata da nastro bianco e rosso. Dalle 10 di domenica 25 agosto riapertura al traffico veicolare e pedonale di: Largo della Porticina, Piazza Pian di Rocca, Piazza Felice Guglielmi, Piazza della Vittoria, Via Marconi, Via San Paolo della Croce; apertura a doppio senso di marcia di Via Soldatelli. ©RIPRODUZIONE RISERVATA