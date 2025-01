MONTALTO - E’ stato convocato in seduta straordinaria per oggi, mercoledì 22 gennaio, il consiglio comunale di Montalto di Castro presso la sala consiliare del palazzo comunale in piazza G. Matteotti n. 11.

L’assise è convocata per le ore 17 e in seconda convocazione per le ore 18.

