MONTALTO - Dalle opere compensative dei fotovoltaici due nuove auto tech in servizio alla Polizia locale Nell'ambito delle opere compensative relative alla realizzazione degli impianti fotovoltaici sul territorio comunale, al Comune di Montalto di Castro sono state assegnate due nuove autovetture ibride Mazda CX-30 per il Corpo di Polizia locale. Si tratta di un accordo tra l’amministrazione comunale e la società Grupotec solar Italia 5 s.r.l che ha visto l’acquisto dei due veicoli in dotazione alla Polizia Locale sostituendo i vecchi mezzi con quelli tecnologicamente avanzati.

La beniamina della casa giapponese ha una particolare caratteristica, ovvero le sono state attribuite le cinque stelle euro Ncap, il massimo delle valutazioni dell'ente europeo, dimostrandosi la più sicura nella categoria occupante adulto con l'eccezionale punteggio del 99% raggiunto nei test più recenti. Questo significa più sicurezza per il personale di Polizia locale che prende servizio a bordo della vettura. Per quanto riguarda l’allestimento i due mezzi sono dotati di defibrillatore, drone, e software con palmare per i rilievi degli incidenti stradali e per i controlli edilizi, commerciali e ricerca di persone scomparse. L’installazione di queste nuove tecnologie all’interno dei veicoli è stata richiesta espressamente dal Corpo di Polizia locale a fronte delle esperienze operative degli anni passati che gli agenti hanno affrontato intervenendo sul territorio.

“Dopo l’acquisto di quattro nuovi scuolabus e di un pulmino per i disabili avvenuti lo scorso anno e che ha visto un importante miglioramento del servizio di trasporto pubblico - spiega l‘amministrazione comunale - oggi si conclude un altro accordo tra pubblico e privato rientrante sempre nell’ambito delle opere compensative tra le società dei fotovoltaici e il Comune. La messa in strada delle due autovetture destinate alla Polizia Locale, equipaggiate con le moderne tecnologie e con gli ulteriori dispositivi per rendere gli interventi più efficaci su tutto il territorio, ha fatto risparmiare alle casse comunali oltre cento mila euro. Continua così - conclude l’amministrazione - l’impegno verso investimenti in infrastrutture sostenibili di cui possano beneficiare direttamente e indirettamente la collettività”.

