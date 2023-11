MONTALTO DI CASTRO - Sabato 4 novembre la cittadina di Montalto di Castro celebrerà la giornata dell'Unità d'Italia e la festa delle Forze Armate.

Il programma prevede alle ore 9:00 il raduno a Pescia Romana (Piazza della Resistenza) dove avverrà il saluto delle autorità, l’alzabandiera, e l’onorificenza ai caduti con la deposizione della corona insieme a cittadini e associazioni.

A Montalto l’appuntamento è per le ore 10:00 a Piazza Giacomo Matteotti con la deposizione della corona e la commemorazione al monumento dei Caduti.

«Sarà una giornata - dichiara il sindaco Emanuela Socciarelli - in cui rifletteremo sul coraggio e l'impegno dei nostri militari e dei nostri connazionali che hanno combattuto per la libertà e la democrazia.

La giornata del 4 novembre è un insegnamento per noi tutti, affinché continuiamo a lavorare per una società in cui i valori di giustizia, uguaglianza e democrazia siano preservati.

In questo spirito, invito ciascun cittadino a riflettere sul significato di questa giornata e ad onorare il sacrificio dei nostri eroi, impegnandoci a costruire un futuro migliore per le prossime generazioni».

La cerimonia è organizzata dal Comune con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione Montalto di Castro e Pescia Romana e il Nucleo paracadutisti Montalto di Castro sezione Anpd’I Viterbo.

