MONTALTO DI CASTRO – Secondo salvataggio nel giro di una settimana a Montalto di Castro. Il bagnino dello stabilimento Il Cambusiero ieri pomeriggio ha salvato un 17enne che rischiava di annegare mentre faceva il bagno.

All’improvviso il giovane, di origine tunisina, si è accorto che non riusciva più a raggiungere la riva perché la corrente lo spingeva al largo del mare. In pochi attimi è stato lanciato l’allarme e il giovane è stato raggiunto dal bagnino che si è precipitato in soccorso senza esitazione. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia e un’automedica del 118. Il giovane è stato trasferito presso l’ospedale di Tarquinia per le cure del caso. La Guardia costiera ha subito informato la sala operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia.