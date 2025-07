CERVETERI - «Un pomeriggio di dialogo intenso, che ha visto confrontarsi l’Istituzione religiosa e tanti politici. Un incontro voluto da sua eccellenza monsignor Gianrico Ruzza». A dichiararlo è la sindaca Elena Gubetti, a margine dell’incontro sinodale durante il quale si sono affrontati temi di stretta attualità, si è parlato di territori, di giovani, di politiche sociali, giustizia, sanità. Una riunione che porterà nelle prossime settimane alla sottoscrizione finale del “Manifesto per il bene Comune”, un documento che ha visto un lavoro corale tra politica e Diocesi. «Crediamo fermamente – aggiunge Gubetti - possa rappresentare un punto di partenza importante per far rifiorire tutti quei valori che in una società in forte crisi purtroppo si stanno affievolendo. Troppo spesso noi sindaci ci troviamo con le mani legate, impossibilitati a risolvere problemi che quotidianamente i cittadini ci sottopongono. Una condizione verso la quale anche monsignor Ruzza, pur rispettando la piena laicità delle istituzioni e il credo religioso di ogni amministratore pubblico, ha dimostrato di avere estremamente a cuore». Nella mattinata di sabato invece è stato il momento di un appuntamento voluto per il secondo anno dal vescovo. La processione “Maria, Stella Maris”, che partendo da Fiumicino costeggia tutta la costa e ha fatto tappa anche a Marina di Cerveteri.

