LADISPOLI – Lasciati in strada, sui marciapiedi e nel sottopasso. Soprattutto i disabili in carrozzina non riescono più a passare in molti punti costretti a scendere sulla carreggiata in mezzo alle auto per via degli ostacoli. Diversi monopattini sono stati già smontati, alcuni gettati nel fiume tanti altri ancora abbandonati un po' ovunque. Le polemiche sono esplose praticamente in ogni quartiere tanto che alcuni cittadini hanno proposto persino una raccolta firme per far fare marcia indietro all’amministrazione comunale riguardo alla “Sharing mobility” o quanto meno a ridurre drasticamente il numero delle due ruote elettroniche. E la conferenza di ieri indetta da Palazzo Falcone è stata pure annullata. «Si comunica che l’incontro convocato dall’assessore all’Innovazione tecnologica, Alessandra Feduzi, riguardanti il progetto dei monopattini sharing mobility per motivi tecnici è statao rinviato a data da destinarsi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA