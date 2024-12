CIVITAVECCHIA – La Civitavecchia culturale e artistica piange la scomparsa di Renato Cervellin, 85enne, che insieme alla moglie Laurina Rietti ha fondato l’associazione artistico culturale Traiano onlus. Sempre in prima linea con iniziative interessanti e coinvolgenti, per Renato l’associazione era vita, casa e tanto affetto. La “battaglia” per una sede degna, dopo aver lasciato i locali della ex caserma Stegher; le opere regalate alle istituzioni cittadine, le tante mostre organizzate, la presenza costante con l’associazione diventata negli anni un punto di riferimento. «Perché questa è una realtà importante – diceva spesso – non solo sotto l’aspetto culturale, ma anche e soprattutto sociale. Ci si incontra per parlare, passare qualche ora in tranquillità, lasciando da parte solitudine e tristezza». Un luogo accogliente, quindi.

«Ci lascia un grande uomo: un amico e un padre affettuoso e infaticabile – scrivono dall’associazione – da 23 anni insieme a sua moglie Laurina Rietti Cervellin ha portato avanti tante iniziative e progettualità. L'associazione era per lui una creatura non solo artistica, ma anche un importante punto di ascolto ed aggregazione e lui sapeva ascoltare bene. Per ogni persona e situazione sapeva dare una parola di conforto, sdrammatizzando con la sua ironia e col suo sorriso aperto e caldo. Ci mancherai tantissimo, ma ti promettiamo che l'associazione andrà avanti per la tua memoria e tutti i presupposti a te cari che ci hai insegnato. Alla moglie e familiari il nostro affetto e cordoglio».