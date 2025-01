ALLUMIERE - L'attivissima associazione Poeti Allumiere, Apa, traccia un positivissimo bilancio delle attività effettuate dai poeti dell'APA nell'anno 2024

"Al termine di ogni anno si tirano le somme, si fanno bilanci, si ripercorre all’indietro il cammino fatto. E quest’anno i poeti che fanno parte dell’ A.P.A. sono molto soddisfatti del lavoro poetico svolto - spiega la vicepresidente dell'Apa, Stefania Cammilletti - la fase sperimentale del laboratorio poetico, iniziato per caso, è ormai un punto fermo della nostra programmazione. Ogni giovedì, nel nostro incontro settimanale, diamo vita a storie in ottava rima: ricordi, tradizioni, semplici aneddoti diventano oggetto di approfondimento, di studio e vanno poi a trasformarsi in forma poetica e musicale".

Stefania Cammilletti, a nome di tutta l'Apa evidenzia che i membri dell'associazione hanno lavorato molto su momenti di vita del paese che si stanno perdendo, su usanze ormai quasi dimenticate, su atmosfere ricche di sentimento.

"Usiamo poi lo stornello, metro molto allegro e pungente per i momenti allegri e ironici, per mettere in evidenza situazioni particolari e simpatiche - i lavori prodotti li portiamo fuori dal nostro ritrovo e li presentiamo al pubblico quando veniamo invitati alle varie manifestazioni".

Il 2024 è iniziato per l'Apa con un simpatico scambio con i poeti di Montalto che hanno voluto partecipi alla loro iniziativa “Dirime Distanti Diversi” i poeti collinari. "In febbraio a Civitavecchia - prosegue la vicepresidente dell'Apa, Stefania Cammilletti - siamo stati inseriti nella manifestazione di Forte Festival con “Lo scrittore, il libro, il lettore”.

L’8 marzo, in collaborazione con la scuola primaria di Allumiere, abbiamo presentato "Le 21 madri costituenti", in omaggio alle figure femminili che hanno partecipato alla stesura della nostra Costituzione. In agosto, l’annuale appuntamento con il Festival della poesia vernacolare dell’Alto Lazio, sempre più apprezzato e partecipato da tanti poeti. In ottobre la Festa d’Autunno con tutti i suoi prodotti, uva, vino, castagne, olive, cantate in ottave e stornelli. Appuntamento molto serio quello di novembre , quando, accettando l’invito dell’Anci abbiamo partecipato con le nostre poesie ad una manifestazione per Emergency, contro ogni guerra. Particolarissima l’esperienza vissuta nell’ultimo fine settimana di novembre, quando l’A.P.A. è stata protagonista per Allumiere del Festival delle Radici.

Sotto la guida di una strepitosa attrice, ci siamo trovati ad interpretare le nostre storie, le nostre emozioni, a reinterpretare antiche canzoni, nenie e ninne-nanne. A dicembre abbiamo portato in poesia l’albero e il presepe come si faceva una volta agli ospiti del Rosendhal di Tolfa e abbiamo concluso in bellezza questo 2024 il 29 dicembre presso il Centro Anziani di Allumiere con una bella serata in compagnia di quattro bravissimi poeti a braccio con cui abbiamo condiviso rime e canto".

L'Apa prosegue le attività e i membri sono già al lavoro per questo nuovo anno: "che sarà ricco di piacevoli iniziative, Il piacere di condividere momenti, emozioni, risate è il collante che ci unisce e ci rende poetamici”.

