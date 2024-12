CERVETERI - A bando 27 biciclette (17 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare) per muoversi sul terreritorio comunale in maniera "green". Le due ruote potranno essere utilizzate, da chi se le aggiudicherà, per un anno. Il progetto rientra nel programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. «Si tratta di 27 biciclette, 17 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare, che anche quest’anno tramite avviso pubblico metteremo a disposizione in maniera totalmente gratuita ad altrettante persone della nostra città, che vogliono provare mezzi alternativi per i propri spostamenti quotidiani – ha spiegato il sindaco, Elena Gubetti – un mezzo utile, veloce, rapido e leggero per effettuare i propri spostamenti all’interno del contesto urbano, ma anche per raggiungere il proprio posto di lavoro, per chi ha la fortuna di lavorare qui a Cerveteri o per raggiungere la stazione dei treni a Cerenova. Come sempre, spero che le domande di assegnazione siano numerose e che l’utilizzo di queste biciclette possa rappresentare uno stimolo ad utilizzare sempre di più mezzi alternativi a quelli che sono la macchina o lo scooter. Ne beneficerà l’ambiente e anche la salute di ognuno di noi».

LE DOMANDE

Per fare richiesta di una bicicletta, è necessario presentare domanda utilizzando modello di istanza, in carta semplice, predisposto e pubblicato dall'Ufficio Ambiente e Mobilità sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri, copia fotostatica di un documento di identità, copia fotostatica della propria tessera sanitaria, copia dell'Isee 2022 ed eventuale fotocopia dell’abbonamento ai mezzi pubblici intestato al richiedente.

LE SCADENZE

Termine ultimo per la presentazione delle domande, quello di mercoledì 14 agosto. Si potrà presentare domanda recandosi all'Ufficio Protocollo del Parco della Legnara oppure tramite Pec a comunecerveteri@pec.it riportando nell'oggetto la dicitura "Assegnazione in uso gratuito di n.27 biciclette di cui 17 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare progetto Bike Fold Trial".

