TARQUINIA - E’ approdato su tutte le piattaforme digitali, “Vedrai sarà bellissimo” il nuovo singolo di Martina Maggi, in arte Moà, finalista alla 15ª edizione di Music for Change. Il brano, vincitore della prestigiosa menzione speciale del Club Tenco, rappresenta un viaggio intenso e poetico ispirato al tema “Migrazioni e Popoli”. “Vedrai sarà bellissimo” è un manifesto di libertà e speranza che racconta il coraggio di chi è costretto ad abbandonare la propria terra per fuggire da guerre e violenze. Attraverso immagini potenti e una narrazione emozionante, la cantautrice umbra intreccia storie di dolore e resilienza, regalando agli ascoltatori un messaggio di forza e umanità. Il testo si conclude con un invito alla speranza, pur nella consapevolezza delle difficoltà: “Vedrai sarà bellissimo, ma non qua.” Martina Maggi commenta così il suo percorso: “Ho cercato di raccontare una storia che potesse arrivare al cuore delle persone. Con questo brano ho trovato uno spazio nuovo per la mia musica e una modalità inedita di comunicare emozioni e valori.”

DAL CONTEST AL CLUB TENCO

“Vedrai sarà bellissimo” è stato realizzato durante la Augmented Residency, un percorso creativo e formativo all’interno di Music for Change, il contest europeo che unisce musica e tematiche sociali. Grazie alla menzione speciale del Club Tenco, Martina avrà l’onore di esibirsi a Casa Sanremo e al Club Tenco durante la settimana del 75° Festival di Sanremo, portando ancora una volta la sua musica al centro della scena.

UNA TAPPA IMPORTANTE PER UNA CANTAUTRICE ECLETTICA

“Vedrai sarà bellissimo” segna un momento importante per la carriera di Moà, che pochi giorni fa ha pubblicato anche l’EP “Non so ancora amare”, un racconto sincero e autentico della tournée teatrale Movements of Art. La sua capacità di spaziare tra generi e tematiche dimostra ancora una volta il suo talento nel coniugare musica e impegno sociale.

BIOGRAFIA

Maggi Martina, in arte Moà, nasce ad Orvieto il 27 giugno 1995. All’età di cinque anni inizia a studiare chitarra classica e canto-pop. A 16 anni entra a far parte dell’orchestra giovanile popolare diretta dal Maestro Ambrogio Sparagna, collaborando con artisti come Francesco De Gregori, Imany, Francesco di Giacomo, Hevia. In occasione dell’ Orvieto4evershow, condivide il palco con Andrea Bocelli ed Usher. Il primo febbraio 2018 esce “Straordinario trip”, ospite d’onore nel brano, il sax di James Senese.

Nel 2019 partecipa ad “All together Now” in onda in prima serata su Canale 5 , riceve ottimi consensi da parte del pubblico e della giuria , totalizza subito i cento punti che le permettono di accedere in finale. Pochi mesi dopo compare sul palco di X Factor ottenendo quattro si dai giudici e la standing ovation del pubblico. Nel 2021 è vincitrice di Area Sanremo con il brano “Sirena Senza coda”, prodotto da Davide Tagliapietra. La firma del noto produttore è presente in altri brani dell’artista : Carnevale, Frida e Moà. Nel 2022 la vediamo comparire nel nuovo format Rai1 “Dalla strada al Palco” presentato da Nek, con il quale si esibisce sulle note di “Fatti avanti amore.” Raggiunge il punteggio più alto nella categoria cantanti interpretando “Oggi sono io” e “Sono solo parole”. Nel 2022 vince il primo premio Bianca D’Aponte con “Chiara”, brano per il quale vince anche la menzione di miglior testo. Nel 2023 pubblica “Strega” brano con cui viene selezionata per il contest Radio Deejay on Stage 2023. Vince la prima serata ed accede direttamente alla semifinale. Riceve un ottimo riscontro da parte del pubblico e dei giurati che si definiscono estasiati dalla voce dell’artista. A giugno 2023 esce il suo singolo “TE LA SENTI”, prodotto da Cesare Chiodo. ©RIPRODUZIONE RISERVATA