CERVETERI – C’è anche un idraulico di 24 anni ad ambire allo scettro di “Mister Italia 2023”. Federico Gerolin, questo il nome del ragazzo cerveterano, ha superato la semifinale mercoledì scorso a Giulianova dove si è qualificato assieme ad altri 39 aspiranti mister per la finalissima condotta da Jo Squillo in programma questa sera allo Stadio del Mare di Pescara. Federico non è un volto nuovo dei concorsi di bellezza, infatti, ha già vinto la fascia di Mister Ladispoli e ha partecipato alla scorsa edizione di Mister Italia non sfigurando affatto e ottenendo anzi un buon piazzamento. È un titolo molto ambito e questo concorso di bellezza negli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo e della tv come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone. Insieme ai 40 bellissimi finalisti sul palco di Pescara, ci saranno anche le 25 ragazze finaliste del concorso di Miss Grand Prix.

«Incrociamo le dita e spero di portare a casa una fascia», è il suo commento social. Tanti cerveterani ma anche ladispolani che lo conoscono avendo frequentato l’istituto Alberghiero di via Federici faranno il tifo per il belloccio etrusco che mira almeno a salire sul podio.

Entrambi i concorsi, organizzati da patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffe Mokambo, Bes Italy, e il patrocino del comune di Pescara e del comune di Giulianova. Per restare aggiornati con tutte le news sul concorso si possono seguire i canali social: Instagram e Facebook @concorsomisteritalia e @missgrandprix.

©RIPRODUZIONE RISERVATA