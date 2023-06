ALLUMIERE - TOLFA - Una delegazione di Tolfa e Allumiere è stata i missione speciale in Emilia Romagna per portare aiuti umanitari: i volontari sono partiti alle sei di mattina con 2 pulmini carichi di aiuti per i popoli alluvionati.

A presenziare la vicesindaco Laura Pennesi e l’assessore Alessandro Tagliani in rappresentanza delle istituzioni, insieme all’Adamo Monti della Tolfa e la Croce Rossa Italiana Allumiere-Tolfa.

Ad attenderli a Predappio c'erano i volontari e i membri della Caritas ed il sindaco Roberto Canali e sono stati consegnati i pacchi per poi fare una brave visita nei punti coinvolti dall’alluvione. "È stato emozionante poter essere in prima persona coinvolti in questa attività, per portare il nostro contributo. Oggi più che mai siamo uniti in questa emergenza che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna - spiega la vicesindaca Laura Pennesi - ringrazio tutte le associazioni che si sono dedicate alla raccolta: Protezione Civile Tolfa, Adamo, Croce Rossa Italiana, Avis, Centro Anziani, Ciambella scavi, Sicoi, Panificio Pistola e le frazioni di Santa Severa e La Bianca”. Soddisfatto l'assessore Alessandro Tagliani: "Siamo arrivati a Predappio convinti di venire a fare del bene, questo è l’unico motivo per cui abbiamo deciso di lasciare tutti i nostri impegni e dedicare il nostro tempo ai popoli alluvionati dell’Emilia Romagna. Abbiamo avuto un ottima accoglienza da parte del sindaco del Comune di Predappio, che ci ha ringraziato con la promessa che verrà presto a trovarci a Tolfa ed Allumiere. Che dire ancora una volta quando i comuni chiamano i nostri cittadini rispondano e noi siamo orgogliosi di poterli rappresentare".