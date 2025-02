SANTA MARINELLA - Proseguono incessanti gli aiuti alle famiglie residenti che stanno attraversando un periodo di difficoltà economica. Da mesi, infatti, continua la distribuzione di generi alimentari, vestiario e altri beni di prima necessità o per bambini, promossa dalla Misericordia. Una iniziativa che aveva avuto inizio durante le fasi più critiche della pandemia, proseguita per far fronte all’emergenza dovuta all’arrivo di tanti ucraini scappati dalla guerra, ma che nel tempo è divenuta un vero punto di riferimento per la popolazione di Santa Marinella e per tutte quelle persone che stanno attraversando un periodo di difficoltà anche economica. La distribuzione è resa possibile grazie all’impegno dei volontari del settore sociale della Confraternita e si fonda su diverse e importanti azioni di sostegno, quali il contributo economico erogato dall’amministrazione Tidei, la lotta allo spreco alimentare di alcune aziende commerciali e supermercati del comprensorio. A queste si affiancano spesso anche raccolte straordinarie di alimenti ed altre iniziative di solidarietà che vedono scendere in campo anche tanti cittadini. Molta della merce che viene elargita ogni settimana, proviene dai negozi e dalle grandi catene di distribuzione in particolare Conad e Pam che regalano alla Misericordia spesso grandi quantitativi di frutta e verdura fresca ma anche zuppe, yogurt, formaggi, merce talvolta acquistata in eccedenza o invenduta con una scadenza abbastanza breve che restando sugli scaffali finirebbe poi per essere gettata. Un ultimo aiuto arriva infine da un forno della cittadina che regala ceste di pane e pizza e alcune pasticcerie che donano qualche dolciume. Ed è cosi che i volontari coordinati dalla infaticabile vice governatrice Rosanna Cuciniello, riescono ogni settimana a riempire le borse o i carrelli delle persone assistite. Sono due ex commercianti, vere esperte del settore, le volontarie che si occupano invece della distribuzione effettuata grazie alla donazione di abiti scarpe e altri oggetti usati ma sempre in buono stato. Ormai, come spiegano i responsabili dell’associazione sono di media 80 le famiglie residenti a S. Marinella, solo alcune straniere, che ogni mercoledì pomeriggio si recano presso la sede della distribuzione alimentare. Il servizio non si è mai interrotto, nemmeno nelle più roventi giornate estive e o nel periodo di festività natalizie. Orgoglioso del lavoro svolto dal team di volontari del settore sociale anche il Governatore della Misericordia Stefano Di Stefano.