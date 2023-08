LADISPOLI – Due minori bloccati con la droga, oltre che con un bilancino di precisione e un coltello. Merito di un’operazione lampo degli agenti del commissariato di via Vilnius su chiamata della Polizia locale durante la sera del Summer Festival. I poliziotti in seguito hanno fermato un ciclomotore con a bordo due minori uno dei quali spaventato si era dato immediatamente alla fuga ma è stato rintracciato subito dopo. Ad un primo controllo del motociclo è emersa sostanza stupefacente occultata all'interno dello stesso per circa 870 grammi. Il personale dei due comandi, unitamente ed in perfetta sinergia, lo hanno segnalato alla Procura della Repubblica.