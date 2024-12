Il questore chiude una discoteca del Viterbese dove negli ultimi tempi sono stati segnalati diversi episodi tra cui risse, spaccio di sostanze stupefacenti, aggressioni e liti. In qui nelle scorse settimane si è verificato l’accoltellamento di minorenne, ha riportato una prognosi di 30 giorni, che ha destato particolare allarme sociale.

Su proposta del Comando dei carabinieri competente per territorio, la polizia Amministrativa della Questura, diretta dal vice questore Renato Pecoraro, al termine di accurati e scrupolosi accertamenti ha completato l’istruttoria con la quale il questore Luigi Silipo ha disposto la sospensione dell’attività per 10 giorni. Nel corso dell’ultima settimana, inoltre, sono stati effettuati dei controlli ad esercizi pubblici e locali di vario intrattenimento nel capoluogo e nella provincia viterbesi. Un ristorante è stato sanzionato poiché aveva organizzato una serata danzante senza essere in possesso della prevista licenza comunale. L’attività è stata fatta cessare . Il controllo dei poliziotti si è poi esteso alla verifica dei titoli e delle corrette modalità di esercizio delle funzioni da parte delle guardie particolari giurate di due istituti di vigilanza operanti sul nostro territorio: il riscontro ha dato esito negativo.