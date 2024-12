CERVETERI – Ha chiesto aiuto alla polizia perché stava subendo minacce da parte del suo ex. E una volta cacciato di casa è rientrato con la forza per prendere il fucile da lui custodito. L’allarme della donna era fondato perché l’uomo, un 60enne del posto, è stato trovato nel camper dove viveva in questi giorni con l’arma insieme a molteplici cartucce. A far scattare il blitz gli agenti del commissariato di via Vilnius. Tutto è stato sequestrato e l’ex convivente deferito all’Autorità giudiziaria.