Minaccia per telefono una scuola delle provincia e poi si scaglia contro i carabinieri, per lui scatta l’ordine di allontanamento. Si tratta di uno degli 8 provvedimenti (4 avvisi orali e altrettanti ordini di allontanamento) messi in atto in settimana dal questore Luigi Silipo.

Le misure di prevenzione sono state adottate a conclusione di una scrupolosa istruttoria degli uomini della polizia Anticrimine. In particolare gli avvisi orali sono stati adottati d’iniziativa tutti nei confronti di soggetti pluripregiudicati e ritenuti socialmente pericolosi. Gli ordini di allontanamento, due d’iniziativa della polizia e due su proposta dei carabinieri, hanno riguardato gli autori di diversi reati quali rapina, resistenza e minaccia alle forze di polizia, percosse e reati contro la pubblica amministrazione. Nello specifico un uomo è stato individuato dai carabinieri di Montefiascone quale l’artefice di minacce telefoniche nei confronti di un istituto scolastico della provincia. Scoperto, si è scagliato contro i militari tentando di colpirli. Condotto in caserma è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il secondo caso segnalato dall’Arma ha riguardato un cinquantunenne, residente in provincia di Roma, denunciato dai militari per essersi introdotto all’interno di un supermercato da dove aveva trafugato diversi prodotti.

I provvedimenti scaturiti dai servizi della polizia hanno riguardato un cittadino nigeriano denunciato per resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito gli operatori di polizia che lo avevano fermato per un controllo e un cittadino italiano, residente in provincia, resosi responsabile di aggressione in danno di un agente della squadra volante, sempre in occasione di un servizio di controllo del territorio. Anche in questo caso l’uomo è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.