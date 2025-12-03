CIVITAVECCHIA – Si è concluso senza particolari criticità lo sbarco di migranti alla banchina 32 del porto di Civitavecchia, dove oggi pomeriggio, poco dopo le 15, è arrivata la nave umanitaria Aita Mari. A terra era pronta l’ormai collaudata macchina dell’accoglienza, coordinata sul posto dal vice prefetto dottor Caroli, che ha seguito tutte le fasi delle operazioni. Si tratta del ventesimo sbarco nel porto di Civitavecchia. A bordo sono arrivati 26 migranti: 10 uomini adulti, una donna adulta e 14 minori, di cui 12 maschi e 2 femmine, oltre a una bambina di appena 6 mesi. Tra le persone soccorse anche una donna incinta al settimo mese. Le nazionalità dichiarate sono Somalia, Sudan ed Eritrea. Dopo le prime procedure di identificazione, lo screening sanitario e la distribuzione dei generi di prima necessità, i migranti adulti sono stati avviati verso i centri di accoglienza individuati dalla Prefettura nel territorio del Lazio. I minori, come da prassi, saranno invece presi in carico dai Servizi sociali del comune di Civitavecchia, che dovranno ora attivare i percorsi di tutela e inserimento previsti.

