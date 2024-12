CIVITAVECCHIA – Nuovo soccorso nel Mediterraneo centrale per Geo Barents che ora è diretta a Civitavecchia.

La nave di Medici senza frontiere ha tratto in salvo stamani 43 persone in difficoltà su un barchino in legno.

«Stavano tutti fuggendo dalla Libia», spiegano dall’ong. Alla nave umanitaria è stato assegnato Civitavecchia come porto di sbarco. «Dista 965 chilometri dall’area dei soccorsi», sottolineano da Msf. L’arrivo è previsto per giovedì mattina.

