CIVITAVECCHIA – Nuovo sbarco migranti previsto nel porto di Civitavecchia. Nel tardo pomeriggio di ieri il team di Medici Senza Frontiere (Msf) a bordo della Geo Barents ha effettuato un secondo soccorso, in coordinamento con le autorità italiane. Sono 81 le persone assistite nella seconda operazione. A bordo della nave ora in totale 162 persone. Le autorità italiane hanno assegnato Civitavecchia come porto di sbarco. Nella mattinata di ieri invece la squadra Msf aveva tratto in salvo 81 persone da un gommone con il supporto di Colibri 2, l'aereo di Pilotes Volontaires.

