FIUMICINO - Migliorare la viabilità di Focene: se ne è parlato in Commissione Lavori Pubblici che ha «dato il via a uno studio di fattibilità». A darne notizia è la consigliera comunale Patrizia Fata, membro della Commissione.

«L’obiettivo – spiega Fata – è quello di rendere il traffico più scorrevole e sicuro per tutti i cittadini. L’iniziativa mira a individuare soluzioni concrete per ottimizzare la rete stradale, ridurre i disagi e migliorare il benessere di chi vive e lavora in questa zona. \La nostra priorità - conclude - è ascoltare le esigenze della comunità e progettare interventi che possano davvero fare la differenza nella vita quotidiana di tutti».