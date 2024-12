CERVETERI - La fogna è rimasta aperta e il pericolo è dietro l'angolo. E così ieri un micio ha avuto la sfortuna di precipitarvi all'interno. Pericolo in via Passo di Palo (nei pressi del campo sportivo). A denunciare la situazione è stata la proprietaria del gattino. «Sono settimane che questa fognatura è in queste condizioni - scrive, allegando una foto - "messa in sicurezza"? Ora c'è finito il mio gatto, sto aspettando l'intervento dei pompieri per venirlo a salvare». Il micio però, sotto choc, come raccontato dalla signora, sarebbe fuggito sottoterra non facendosi catturare dai vigili del fuoco giunti sul posto. «Non credo - prosegue la residente - sia sicuro lasciare in queste condizioni una fognatura per tutto questo tempo. Poteva finirci un bambino». Dello stesso avviso tanti altri cittadini che invocano un intervento tempestivo di chi di dovere per evitare la tragedia: «Ma che si aspetta? Che ci scappi il morto?», scrive la signora Carla. «Idem in via delle Azalee - commenta ancora la signora Daniela - Nastro rosso da 3 mesi circa». Per quanto riguarda la brutta disavventura della signora Clarissa e del suo micio, la vicenda è stata subito segnalata alla Polizia locale «che è venuta sul posto. Purtroppo - conclude - certe cose non dovrebbero accadere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA