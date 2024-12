CIVITAVECCHIA – Attimi di paura, ieri sera, fuori la stazione ferroviaria. Un pitbull, lasciato senza guinzaglio e museruola, ha infatti aggredito un meticcio e la sua proprietaria. Il cagnolino, spaventato e ferito, è scappato tra i binari, fuggendo in direzione Santa Marinella, ed è stato ritrovato solo in mattinata. La donna, invece, è stata affidata alle cure dei medici del pronto soccorso. A lanciare l’allarme per una situazione che rischia di diventare pericolosa è l’associazione Emergenze pelose Odv, con i volontari che si appellano agli organi preposti, come Comune, Vigili urbani e Polizia, denunciando «lo stato di estremo degrado in cui si trova la stazione di Civitavecchia, divenuta ormai dimora – raccontano – di diversi senzatetto anche con animali aggressivi al seguito. Ne è un esempio lampante l'episodio avvenuto ieri. Il cane ferito è scappato, e dopo estreme ricerche è stato trovato questa mattina ed operato di urgenza, la proprietaria anch'essa aggredita è stata portata al pronto soccorso. Noi siamo intervenuti per le ricerche del cane, ma sul posto abbiamo raccolto tante testimonianze di persone che hanno paura ad entrare in stazione perché letteralmente occupata da senza fissa dimora, spesso aggressivi anche loro. Chiediamo, per la tutela di chi frequenta la stazione, l'intervento immediato per ripristinare la sicurezza. Aggiungiamo che il pitbull che ha aggredito meticcio e proprietaria, era incustodito, senza museruola, senza guinzaglio, ed il proprietario, un clochard, era presente sul posto al momento dell’aggressione. Questa volta è andata bene – hanno concluso - ma la prossima potrebbe essere fatale, magari per un bambino. Cosa aspettiamo ad intervenire?».