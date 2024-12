SANTA MARINELLA – E’ entrato in funzione “IT-alert”, il sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione sulle condizioni meteo. “Sarà operativo - informa la Protezione civile - esclusivamente in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso relative al collasso di una grande diga, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali, incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica, attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano. Il messaggio IT-alert, una volta trasmesso, viene ricevuto da chiunque si trovi nella zona interessata dall’emergenza e abbia un telefono cellulare acceso e agganciato alle celle telefoniche. Riceverlo indica, quindi, che ci si trova in una situazione di potenziale pericolo rispetto a un’emergenza imminente o già in corso e quali sono le prime azioni da compiere per minimizzare la propria esposizione al pericolo, come restare al chiuso o allontanarsi dai corsi d’acqua o evacuare la zona, ad esempio. Chi dovesse ricevere un messaggio IT-alert che inizia con la parola “Test” non ha nulla da temere, si tratta semplicemente di verifiche di funzionalità del sistema, con la duplice funzione di assicurarne il corretto funzionamento in caso di reale emergenza e, allo stesso tempo, di tenere alta l’attenzione sui rischi possibili sul territorio e aumentare la consapevolezza di ciascuno di noi”.

