FIUMICINO - Si terranno mercoledì 15 gennaio, alle ore 11:30 presso la chiesa Santa Maria Porto della Salute, in via Torre Clementina, i funerali di Massimo e Claudio Di Biase, i due pescatori che hanno perso tragicamente la vita in mare mentre erano a bordo della loro imbarcazione

La tragedia, avvenuta domenica 22 dicembre, ha scosso profondamente tutta la comunità: Massimo e Claudio, padre e figlio legati dalla passione per il mare e la pesca, facevano parte della flotta di Fiumicino e lavoravano con costanza e dedizione per portare il pesce sulle nostre tavole, ed erano conosciuti non solo a Fiumicino ma anche a Ostia. Nei loro profili social i familiari delle vittime invitano a «non donare fiori come da loro volontà. Nell’eventualità ci sia forte desiderio di portare un omaggio floreale, vi chiediamo di lasciarli ai pescatori sul molo e chiedere loro di gettarli in mare, quel mare da loro tanto amato che li ha portati via dalla vita terrena».