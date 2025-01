CIVITAVECCHIA – Si è tenuto mercoledì il primo incontro organizzato dall’assessorato al Commercio di Enzo D’Antó, in collaborazione con il consigliere con delega al mercato, Giancarlo Cangani, per discutere con gli operatori del Mercato di San Lorenzo. Un appuntamento fondamentale per raccogliere idee e proposte dai commercianti, al fine di rilanciare i mercati cittadini e affrontare al meglio la fase di transizione legata al restyling di piazza Regina Margherita, che prevede anche una delocalizzazione temporanea.

Durante la riunione, a cui seguiranno altri incontri con gli operatori dell’ittico e di piazza XXIV Maggio (gli operatori della Palmetta sono stati incontrati ieri), l’amministrazione comunale ha chiesto ai partecipanti di contribuire attivamente con proposte e soluzioni innovative. L’obiettivo è rendere i mercati più attrattivi e funzionali, valorizzandoli non solo come luoghi di commercio ma anche come servizi pubblici essenziali per la comunità.

Il progetto di riqualificazione, che partirà a breve, interverrà principalmente su Piazza Regina Margherita, con miglioramenti che interesseranno anche San Lorenzo e l’area dell’ittico. I lavori prevedono una riorganizzazione degli spazi per garantire maggiore fruibilità, sicurezza e decoro, con l’intento di restituire ai cittadini e agli operatori un mercato rinnovato e al passo con le esigenze attuali.

«Questo primo incontro è stato molto proficuo – hanno dichiarato l’assessore D’Antó e il consigliere Cangani – la partecipazione attiva e il clima collaborativo ci confermano che, insieme, possiamo creare un mercato più attrattivo e funzionale».

Anche il sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza del dialogo con gli operatori: «Siamo grati per il loro entusiasmo e per i preziosi contributi emersi. Siamo certi che, con la loro determinazione, riusciremo a ottenere risultati significativi per il futuro del commercio cittadino».

