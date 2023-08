CIVITAVECCHIA – Finisce male la riunione tra i mercatali e l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Perello. Un progetto di restyling atteso da anni, tensioni accumulate, qualche parola di troppo e quella che doveva essere una semplice riunione per mostrare la bozza del progetto ad alcuni operatori del mercato finisce in “rissa”, con uno dei commercianti che avrebbe strattonato l’assessore Perello facendolo cadere prima di essere separato. Perello attualmente si trova in ospedale, al Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, con un braccio visibilmente gonfio in attesa di effettuare una radiografia per conoscere il referto. Insieme a lui il comandante della Polizia locale e il sindaco Ernesto Tedesco che ha parlato di un «episodio gravissimo».

AGGIORNAMENTO – L’assessore Perello avrebbe riportato una frattura del gomito.

IL COMMENTO DEL SINDACO – «Violenta aggressione questo pomeriggio nell’aula di Giunta al Comune di Civitavecchia. Durante l’incontro tra sindaco, assessori e rappresentanti degli operatori del mercato, il delegato di Confcommercio Simone Pagliarini, dopo aver gridato insulti e minacce, ha aggredito l’assessore Daniele Perello provocandogli la frattura del gomito». Lo dicono da Palazzo del Pincio commentando l’episodio delle scorse ore.

«È assolutamente inaccettabile. In tanti anni di esperienza non mi era mai capitato di assistere a una scena del genere - ha dichiarato il sindaco Ernesto Tedesco -. Ho fatto del dialogo una scelta nella vita, nel lavoro e in politica, tanto più in una città come la nostra, dove ci conosciamo tutti. Posso capire disaccordo, dissenso e anche censure, ma nessuno può approfittare di questa disponibilità per portare all’interno della massima istituzione cittadina una violenza come quella a cui abbiamo dovuto assistere oggi».

