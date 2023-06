Il mercato europeo arriva a Viterbo, e sarà in via Marconi e a piazza dei Caduti da domani oggi a domenica. L’evento, presentato martedì a Palazzo dei Priori, è organizzato dall’associazione nazionale operatori su aree pubbliche (Anva Confesercenti) in collaborazione con il Comune di Viterbo – assessorato allo sviluppo economico locale e turismo, la Confesercenti e Anva provinciale, con il patrocinio della Provincia di Viterbo e della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, la polizia locale, con apposita ordinanza ha disposto una serie di provvedimenti riguardanti sosta e circolazione veicolare.

Dalle ore 12 di domani fino a cessata necessità di domenica 18 giugno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via Marconi, via del Repuzzolo, piazza della Repubblica, largo Croce, via Ascenzi (tratto da via Dobici fino a piazza Martiri d’Ungheria), via Faul (tratto da via El Alamein fino a via Sant’Antonio), via Valle Piatta.

Dalle ore 13 di domani fino a cessata necessità di domenica 18 giugno sarà interdetta la circolazione veicolare in via Marconi, via del Repuzzolo, piazza della Repubblica (eccetto il tratto che collega largo Marconi a via Dobici), via Ascenzi (nel tratto da via Dobici fino a piazza Martiri d’Ungheria la corsia lato Almadiani verrà interdetta con apposito new jersey).