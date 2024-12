SANTA MARINELLA - In occasione di “Halloween”, il servizio di refezione scolastica delle scuole di Santa Marinella si arricchisce di un menù speciale pensato per i più piccoli. L'iniziativa mira a rendere il pranzo un momento divertente e festoso, in linea con le “leggende” di questa ricorrenza.

«Siamo felici di offrire ai nostri bambini un’esperienza gastronomica che stimoli la loro fantasia e li avvicini al tema della festa - spiega delegata alle mense, Valentina Sarro - È importante che i piccoli vivano momenti di gioia anche durante il pranzo, così insieme alla società che cura e gestisce il servizio di refezione scolastica, abbiamo pensato di sviluppare un menù a tema per la giornata di giovedì. Un’idea semplice e simpatica».

Anche il sindaco Pietro Tidei ha espresso il suo parere: «Investire nella refezione scolastica significa prendersi cura del benessere dei nostri ragazzi, ed è quello che stiamo facendo da tempo, attraverso i numerosi interventi in cantiere per il miglioramento delle infrastrutture. A questo aggiungiamo un servizio pasti regolare e confacente alle necessità dei bambini. Questo del menù tematico per Halloween non solo rende il pasto più coinvolgente, ma promuove anche l’aggregazione e la socializzazione tra loro, in una festività ormai molto sentita dai bambini stessi».

