BAGNOREGIO – Un passo avanti verso la nuova mensa scolastica. Questa mattina il sindaco di Bagnoregio, Luca Profili, ha effettuato un sopralluogo nella struttura in fase di completamento per verificare l’andamento dei lavori. «Oggi abbiamo fatto un aggiornamento sui lavori in corso e siamo davvero vicini alla conclusione», ha dichiarato il primo cittadino. «Manca poco per consegnare agli studenti e al personale scolastico un ambiente moderno, funzionale e accogliente». L’intervento rientra nel piano di miglioramento degli edifici scolastici del Comune, con l’obiettivo di garantire spazi adeguati e servizi di qualità per gli alunni. La nuova mensa sarà dotata di attrezzature all’avanguardia e offrirà un ambiente confortevole per i bambini, contribuendo a migliorare l’esperienza del pasto a scuola. Un traguardo importante per la comunità di Bagnoregio, che investe nel benessere e nella crescita delle nuove generazioni.

