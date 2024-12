SANTA MARINELLA – Il presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella, intervenendo nell’evento calcistico dedicato alla memoria dello scomparso presidente del Santa Marinella calcio Ivano Fronti, ha voluto sottolineare come queste manifestazioni consentano di esternare il senso di comunità che “soprattutto i social – dice - hanno allontanato le persone dalla politica e dalla vita sociale. La comunità – prosegue Minghella - va vissuta, come ieri sera, in cui si è tornati insieme, uniti a collaborare per un obiettivo. Ho rivisto le associazioni ridere, scherzare, lavorare e fare squadra. Una squadra per la squadra del Santa Marinella e ho capito che Marina (Ferullo) ed io, eravamo riusciti nell'intento di riportare il clima che il presidente Ivano Fronti avrebbe voluto, in occasione del primo memorial a lui dedicato che ha visto sfidarsi sul campo le squadre, impegnate in un entusiasmante triangolare. E poi l’emozione negli occhi di alcuni giovani che il Comune ha voluto ringraziare per il senso civico e la maturità dimostrata durante il servizio di assistenza bagnanti presso le spiagge libere. Un gesto doveroso per noi che abbiamo il compito di insegnare la riconoscenza a chi si impegna per la città e per i cittadini. Un doveroso ringraziamento va prima di tutto al nostro volontariato, sempre presente e disponibile cioè la Misericordia di Santa Marinella e il Nucleo Sommozzatori, volontari instancabili. Rosanna Cucciniello, Mauro Guredda. Un grazie di cuore agli sponsor della serata I supermercati Dem Pam di Silverio Romano, Todis, Giulio Santoni, Tigre, Carlo Gallitano, Panificio Fabrizio Secci, Angels clean, Gino Panico. Ringrazio il Sindaco Pietro Tidei, sempre presente e i colleghi dell’amministrazione che hanno voluto partecipare alla cena. Concludo con la mia riflessione, abbiamo una bella comunità che nulla ha da invidiare ai Comuni vicini. Il compito è solo nostro di farla fiorire attraverso i valori giusti, oltre gli aiuti materiali, le grandi e piccole opere, c'è il collaborare e rispettarsi, anche se da parti politicamente opposte. Dietro lo sport si può far crescere tutto ciò e questo è quello che ci piace fare”.

