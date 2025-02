MONTALTO – Incidente stamane lungo l’Aurelia all’altezza di Pescia Romana. Una macchina è finita fuori strada per cause in corso di accertamento causando un maxi tamponamento a catena che avrebbe visto coinvolta anche un’ambulanza che stava intervenendo per prestare soccorsi. L’incidente si è verificato intorno alle 7,30; l’Aurelia è rimasta chiusa al traffico per circa mezz’ora: sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno allertato anche l’elisoccorso. Secondo quanto appreso, l’uomo che ha perso il controllo del mezzo, finendo con l’auto fuori strada, sarebbe rimasto ferito gravemente. Al vaglio le cause dell’incidente.

