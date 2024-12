LADISPOLI - Libri di testo, pallottolieri, quaderni, cartelline con su scritto ancora il nome del "proprietario". A Ladispoli, sotto al ponte 9 Novembre, tra i rifiuti c'è anche lui: il materiale scolastico. A denunciare la situazione le guardie ecozoofile di Fareambiente in ricognizione sul territorio per scovare e bonificare le discariche abusive. Uno scenario, quello che si è presentato questa volta davanti agli occhi dei volontari che ha lasciato sgomenti. Perché se di rifiuti ingombranti e non se ne erano visti di tutti i tipi, compresi passeggini, armadi, frigoriferi, di libri di testo, forse, è la prima volta in assoluto. Dito puntato, ovviamente, contro i genitori, «di Ladispoli - specificano le zoofile - perché sono libri di scuole di qui», che hanno deciso di dare questo esempio ai loro figli. «Tutto questo materiale - proseguono - poteva essere riciclato, come solitamente facciamo. Poteva essere donato a famiglie in difficoltà».

E a proposito di rifiuti "speciali" sotto al ponte 9 Novembre, si trova anche altro, come il materiale di risulta proveniente, sicuramente, da lavori di ristrutturazione in abitazioni private.

«Magari vi rivolgete a quelle ditte di comodo che vengono a casa vostra per poche centinaia di euro e vi liberano dai calcinacci», non andando in discarica, come evidenziano i volontari, ma abbandonando, poi, i materiali dove capita. E a farne le spese, sia a livello di inquinamento che di tasse da pagare, alla fine, «è tutta la collettività», concludono.

©RIPRODUZIONE RISERVATA