TOLFA - Tutto pronto a Tolfa per la bellissima e originale iniziativa dal tutolo: "Mastri Cartai nel Bosco" promossa dall'associazione "La Casa nel Bosco Ets" e che si terrà sabato 18 maggio nella splendida location dell'azienda agricola "La Cardellina" all'interno di una magnifica oasi verde a partire dalle ore 10 alle 16.

"Mastri cartai nel bosco" permetterà a tutti i partecipanti di vivere una giornata dedicata alla cultura in mezzo alla natura.

Si potrà effettuare un tuffo nel passato col corso di realizzazione della carta fatta a mano condotto da Miriam Valeri Carta & Lana alla scoperta di un'antica tecnica artigianale. Ognuno, quindi, potrà realizzare il proprio manufatto e nell'attesa che questi si asciughino si potranno ascoltare le "Storie di carta", ossia un lungo viaggio dall'albero al foglio con Barbara Loffari. "Mastri cartai nel bosco" è un workshop di manifattura della carta rivolto a tutti.

"L'esperta artigiana Miriam di Carta & Lana ci parlerà della storia della carta, le materie prime, le metodologie di fabbricazione, fino a condurci al laboratorio pratico dove ci insegnerà come creare la nostra prima carta fatta a mano - spiegano gli organizzatori - seguiranno racconti e storie sugli alberi a cura di Barbara Loffari de La Casa nel Bosco ets. Non mancherà, poi, un gustoso cestino picnic a cura dell'Azienda Agricola Biologica La Cardellina"

Tra tutti gli incontri che si fanno nella vita , ci sono quelli che portano a delle stupende condivisioni: "È quello che sta capitando con Barbara e Chiara conosciute a Tolfa durante il Tolfarte Festival che ringrazio fin da ora per la stupenda opportunità - spiega Carta&Lana - Chiara ci ospiterà nella sua meravigliosa e suggestiva azienda agricola biologica La Cardellina a Tolfa dove si terrà il mio primo workshop di manifattura della carta rivolto agli adulti e presentato dall'associazione "La Casa nel Bosco Ets" di Barbara Loffari psicologa e psicoterapeuta Forest Therapy Lazio.

Sarà una giornata dedicata alla cultura immersi nella meravigliosa natura durante la quale ripercorreremo le varie fasi che portano alla realizzazione di un foglio di carta.

Nell’attesa che i fogli si asciughino ripercorreremo con Barbara la storia della carta, il legame che dall’albero arriva al nostro foglio. Ascolteremo storie e poesie sugli alberi. Per info telefonare al 3393341172; è obbligatoria la prenotazione perchè i posti sono limitati. L'azienda agricola biologica "La Cardellina" è situata in via del Marano al km 3 di Tolfa.

"Vi aspettiamo - concludono gli organizzatori - nel verde dell’azienda agricola biologica La Cardellina per vivere insieme una imperdibile giornata"

