CERVETERI - Mastelli non associati alla propria utenza. Altri non aggiornati dopo la vendita delle abitazioni. E ancora mastelli non taggati o che appartengono a utenze non più attive. Sono diverse le anomalie riscontrate dagli operatori della Rieco durante il servizio di raccolta porta a porta. E così l'amministrazione comunale ha deciso di "correre ai ripari": proseguire, insieme agli operatori del servizio di igiene urbana, i controlli sulle utenze. In caso di mastelli non conformi questi saranno rimossi e al loro posto saranno lasciati degli avvisi con le indicazioni su come procedere.

