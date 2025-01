CERVETERI - Ci sarà anche Martina Sera di Cerveteri alle Olimpiadi della Carne che si terranno nel marzo prossimo a Parigi. La giovane macellaia etrusca, titolare nella categoria apprendisti nella quale è entrata dal 2023, sarà infatti in gara nella World Butchers’ Challenge 2025, manifestazione che per la prima volta si svolge nei confini europei e che mette in mostra l’arte della macelleria artigianale a livello mondiale dimostrando con una gara di abilità simil-sportiva quanta complessità, abilità e forza siano richieste. «Un caloroso in bocca al lupo e i miei più sinceri complimenti a Martina, giovanissima ragazza di Cerveteri che con amore e passione sta portando avanti quella che è una tradizione e un’attività di famiglia – ha detto l’assessore alle Politiche agricole, Riccardo Ferri – Moltissimi sicuramente la conoscono bene e la vedono con quotidianità mentre si recano ad acquistare la carne nel negozio di famiglia la cui gestione si tramanda di generazione in generazione. La sua partecipazione alla World Butchers’ Challenge è un traguardo importante nel suo settore: a contendersi la vittoria, oltre alla compagine azzurra, altre 17 nazionali provenienti da tutti i continenti. Probabilmente questa rassegna non avrà lo stesso risalto mediatico di tante altre manifestazioni, ma è sicuramente un vanto e un motivo d’orgoglio poter annoverare una propria concittadina all’interno della spedizione tricolore». «La presenza di Martina è importante non soltanto perché è una nostra concittadina che andrà a gareggiare per il nostro Paese, ma perché è una testimonianza bellissima di come Cerveteri abbia giovani con grande voglia di lavorare ma soprattutto disposti a portare avanti le attività lavorative dei propri padri e dei propri nonni – ha aggiunto Ferri – un lavoro, quello di Martina, che ogni giorno consente a tante famiglie di portare nelle proprie tavole prodotti di qualità e del territorio. A lei e a tutto il team della Nazionale Italiana Macellai, un sincero in bocca al lupo!». Fondata nel 2017, la Nazionale Italiana Macellai è una associazione culturale e sportiva formata unicamente da macellai professionisti, con l’obiettivo di promuovere la storia, le tecniche, le competenze, lo stile e i sapori della Macelleria Italiana. Per perseguire questo obiettivo, i componenti della Nazionale Italiana Macellai partecipano come team e come singoli a gare di abilità riservate alla categoria professionale, competendo contro colleghi provenienti da ogni nazione. La Nazionale Italiana Macellai compete all’interno del più importante e prestigioso circuito di gare del mondo, ovvero i World Butcher’s Challenge, considerate a livello globale le “Olimpiadi della Macelleria”.

